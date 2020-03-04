Политика

Газета.RuГазета.RuБлумберг выходит из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
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Майкл Блумберг
Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами на то, чтобы добиться этого. Понятно, что это мой друг и великий американец Джо Байден.
— Майкл Блумберг, американский предпринимательКоммерсантъ 12:19
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter
 прокомментировал выход миллиардера Майкла Блумберга из президентской гонки демократов и его намерение поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена.
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