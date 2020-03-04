с чего всё началось

Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами на то, чтобы добиться этого. Понятно, что это мой друг и великий американец Джо Байден.

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.

Блумберг выходит из президентской гонки в США

Хоккей Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Общество Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.

Политика Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ряд вопросов российско-турецких отношений, в том числе в рамках подготовки к визиту в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.