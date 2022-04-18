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Бочаров: на замену вертолетов в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей

По оценке АО "Вертолеты России", на обновление авиапарка вертолетов по системе "трейд-ин" в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей, Минпромторг предлагает заложить необходимую сумму в бюджет, говорится в письме замминистра Олега Бочарова.
РИА Новости
Обновление вертолетного парка обойдется России в 3,7 млрд рублей.
Московский Комсомолец
Пономарев отметил, что, по данным комитета СФ по экономполитике, сегодня требует обновления парк из более 140 вертолетов.
РИА Новости
В письме Бочарова на имя руководителя комитета Совета Федерации ФС РФ по экономике Андрея Кутепова говорится о разработанном проекте постановления правительства об утверждении правил субсидирования затрат на приобретение новых вертолетов.
Московский Комсомолец

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В России назвали стоимость модернизации парка вертолетов
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Общественная служба новостей11:35
Бочаров: на замену вертолетов в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей
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