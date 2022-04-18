По оценке АО "Вертолеты России", на обновление авиапарка вертолетов по системе "трейд-ин" в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей, Минпромторг предлагает заложить необходимую сумму в бюджет, говорится в письме замминистра Олега Бочарова.
В письме Бочарова на имя руководителя комитета Совета Федерации ФС РФ по экономике Андрея Кутепова говорится о разработанном проекте постановления правительства об утверждении правил субсидирования затрат на приобретение новых вертолетов.
Российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давление и стабилизируется, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, стенограмма опубликована на сайте Кремля.