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Бочаров: на замену вертолетов в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей

По оценке АО "Вертолеты России", на обновление авиапарка вертолетов по системе "трейд-ин" в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей, Минпромторг предлагает заложить необходимую сумму в бюджет, говорится в письме замминистра Олега Бочарова.
РИА Новости
России нужно обновить парк как минимум 140 вертолетов.
Московский Комсомолец
В письме Бочарова на имя руководителя комитета Совета Федерации ФС РФ по экономике Андрея Кутепова говорится о разработанном проекте постановления правительства об утверждении правил субсидирования затрат на приобретение новых вертолетов.
Московский Комсомолец
За один сдаваемый в утилизацию вертолет типа Ми-8 или Ми-2 предлагается выплачивать субсидии в объеме 57 млн рублей и 32 млн рублей соответственно.
Московский Комсомолец

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