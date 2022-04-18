По оценке АО "Вертолеты России", на обновление авиапарка вертолетов по системе "трейд-ин" в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей, Минпромторг предлагает заложить необходимую сумму в бюджет, говорится в письме замминистра Олега Бочарова.
В письме Бочарова на имя руководителя комитета Совета Федерации ФС РФ по экономике Андрея Кутепова говорится о разработанном проекте постановления правительства об утверждении правил субсидирования затрат на приобретение новых вертолетов.
Российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давление и стабилизируется, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.
Кроме того, с 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов.