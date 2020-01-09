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Газета.RuБочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков
Следствие предложило прекратить уголовное дело в отношении актрисы сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой о незаконном приобретении наркотиков и назначить ей наказание в виде судебного штрафа.
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