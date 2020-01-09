Происшествия

Газета.RuГазета.RuБочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Следствие предложило прекратить уголовное дело в отношении актрисы сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой о незаконном приобретении наркотиков и назначить ей наказание в виде судебного штрафа.
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После закрытия «кокаинового» дела Наталья Бочкарева поможет наркозависимым

Комсомольская правда16:02

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Газета.Ru11:16

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Москва 2408:45

МВД просит назначить судебный штраф актрисе Бочкаревой за хранение кокаина

ТАСС08:56

Обвиняемой в хранении наркотиков актрисе Н.Бочкаревой могут назначить штраф и прекратить уголовное дело

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Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости09:55

В суде опровергли прекращение «кокаинового» дела Бочкаревой

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