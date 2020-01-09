Происшествия
РБКСледствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф
Следствие просит суд прекратить уголовное дело актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой и назначить ей административное наказание в виде штрафа, соответствующее постановление поступило в Преображенский суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Экономика
Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков
Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
Политика
Украинский лидер объявил траур по погибшим в иранской авиакатастрофе
Большинство находившихся в самолете людей имели иранское или канадское гражданство. Об этом 9 января сообщило агентство RNS.
Политика
Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон
Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Политика
В Иране предостерегли США от ложных публикаций по «Боингу»
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран приветствует участие в расследовании причин крушения украинского "Боинга" представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе.
Политика
Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь
Ранее депутат парламента Абхазии, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания призвал митингующих оставаться у президентской администрации столько, «сколько понадобится».
Автоспорт
Сергей Карякин вышел в лидеры после пятого этапа «Дакара»
Шоу-бизнес
Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Генсек ОБСЕ ответил на письмо по ситуации со Sputnik Эстония
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер сообщил, что ответил на письмо относительно ситуации со Sputnik Эстония.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Наука
В КБР проходит спелеологическая экспедиция
Участники экспедиции прошли в нижнюю часть пещера, до места, где река уходит в природный сифон.
Общество
В «Нафтогазе» оценили новый контракт с «Газпромом»
Напомним, что в конце 2019-го года "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт по транзиту газа через территорию Украины.
Политика
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
Гаджеты
Samsung показала избранным гостям выставки CES 2020 необычный смартфон
На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе Samsung открыла стенд для избранных гостей.
Политика
Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной
Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Армия и оружие
Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Футбол
Торино — Дженоа 1:1 (5:3 по пенальти)
Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу отразил один удар. Туринская команда в четвертьфинале встретится с победителем матча «Милан» — СПАЛ.