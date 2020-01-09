Происшествия

РБКРБКСледствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

Следствие просит суд прекратить уголовное дело актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой и назначить ей административное наказание в виде штрафа, соответствующее постановление поступило в Преображенский суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.
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