Происшествия
РИА НовостиУголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
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Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе ликвидировали
Пожар был локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс. кв. м. Для его полной ликвидации потребовалось более 10 часов.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Энергетика
На Украине пять компаний подписали контракты с «Газпромом»
Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января.
Здоровье
Названы симптомы рака в области головы и шеи
В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Общество
ГИБДД изучит видео съемок клипа в Москве, ставших причиной пробок
Столичная Госавтоинспекция излучит видео съемок рэп-клипа на Новом Арбате, из-за которых якобы было заблокировано движение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД Москвы.
Энергетика
Большое газовое перемирие
Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка к российскому певцу Филиппу Киркорову, постановив выставить на торги принадлежащую артисту квартиру.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
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Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера
Алина Астровская обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на которой позирует в облегающей водолазке без бюстгальтера.
Футбол
Нюбель согласовал контракт с «Баварией»
Голкипер "Шальке" Александр Нюбель определился со своей будущей командой.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Гаджеты
Журнал Time выбрал десятку лучших гаджетов десятилетия
Журнал информационного издания Time выбрал десятку актуальных гаджетов 2010-х годов по елку.
Шоу-бизнес
Галина Ржаксенская пришла на шоу «План Б»
Галина Ржаксенская была одной из самых ярких участниц шоу «Холостяк» в 2015 году.
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма
Защитник гостей Антонио Рюдигер стал жертвой оскорблений на расовой почве.
Общество
Драгоценности Людмилы Зыкиной ушли с молотка за миллионы рублей
Главный лот аукциона — любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами — ушел с молотка за 2,3 миллиона рублей, превысив таким образом стартовую цену более чем в два раза.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Политика
Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск в США
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.