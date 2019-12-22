Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

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