Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
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В суде сообщили о завершении расследования дела актрисы Бочкаревой

РБК08:40

Дело задержанной с кокаином актрисы Бочкаревой рассмотрит Преображенский суд Москвы

Вести.Ru07:02

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

REGNUM07:22

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец07:14

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости07:58

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

РЕН ТВ06:51

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

ТАСС06:44
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Большое газовое перемирие

Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
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Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

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