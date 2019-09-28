Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. После этого МВД сообщило, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой.

Политика В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика Трамп назвал Зеленского «очень хорошим президентом» Американский лидер назвал своего украинского коллегу «очень хорошим президентом Украины».

Общество В МЧС озвучили наказание за курение на балконах За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Происшествия В Комсомольске-на-Амуре неизвестные разлили по дороге машинное масло В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 сентября, пока неустановленные граждане вылили нечто, похожее на отработанное машинное масло, на проезжую часть проспекта Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина.

Авто Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.

Игры Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.

Волейбол Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.

Общество Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

Политика Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.

Гаджеты В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Гаджеты Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

Политика Медведчук обвинил Волкера в непрофессионализме и вредительстве Отставку Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 28 сентября назвал результатом «непрофессионализма» и «откровенного вредительства», передает «112 Украина».

Здоровье Ученые назвали смертельные дозы популярных продуктов Смертельной считается доза не меньше 85 плиток, утверждают учёные.

Шоу-бизнес Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».