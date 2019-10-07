Единоборства

Вести.RuВести.RuБоец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Узбекский боец ММА скончался после турнира АСА в Грозном

Чемпионатвчера в 17:54

Узбекский боец ММА умер после боя на турнире в Грозном. Лига ACA молчит об этом до сих пор

Sport24.ruвчера в 13:00

СМИ: боец ММА из Узбекистана скончался после поединка на турнире в Грозном

РИА Новостивчера в 13:55

Боец MMA умер через три дня после поединка

Lenta.ruвчера в 13:43

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

ТАСС Спортвчера в 13:34

Еще одна смерть после боя. Боец скончался от инсульта после турнира в Грозном

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене

Советский спортвчера в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:20, Ашберн

Узбека сразил инсульт после поединка в Чечне. Видео

Вести.UZвчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика

Советником президента Армении стал гражданин России

Президент Армении Армен Саркисян считается своеобразным стабилизатором политических процессов в стране, который, несмотря на ограниченные полномочия, сохраняет значительное влияние во внешней политике.
Коммерсантъ вчера в 13:29
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали операцию Турции в Сирии

РЕН ТВ 01:55
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

RT на русском вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

Телеканал 360° вчера в 18:23
Футбол

ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»

Кубань 24 01:24
Футбол

Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

РИА Новости 02:54
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество

Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии

Газета.Ru 01:24
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Гаджеты

Google «хоронит» Android 9.0 Pie

Исходя из документа, в течение нескольких месяцев сертификация устройств под управлением Android 9.0 Pie будет прекращена.
Live24 02:18
Гаджеты

Apple выпустила новую версию macOS Catalina

Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
Life.ru вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Происшествия

Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости вчера в 08:20
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Энергетика

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Армия и оружие

Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США

Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
iReactor 01:38
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика

Украинский режиссер выступил за запрет сериала «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала "Сваты" в стране из-за участвовавшего в нем российского актера Федора Добронравова.
Газета.Ru 02:19
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает в России четыре тысячи авто Lada Granta

«АвтоВАЗ» отзывает в России 3 994 автомобиля марки Lada модели Granta, сообщает Росстандарт.
Аргументы и Факты вчера в 09:51
Политика

Пристайко: Представители ДНР не станут депутатами Верховной рады

Глава МИД Украины Валим Пристайко сообщил, что представители ДНР и ЛНР не смогут избираться в Верховную раду после мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Московский Комсомолец 02:50
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Главное