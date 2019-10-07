Единоборства
Вести.RuБоец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
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Узбекский боец ММА умер после боя на турнире в Грозном. Лига ACA молчит об этом до сих пор
Sport24.ruвчера в 13:00
Еще одна смерть после боя. Боец скончался от инсульта после турнира в Грозном
Спорт-Экспрессвчера в 15:30
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика
Советником президента Армении стал гражданин России
Президент Армении Армен Саркисян считается своеобразным стабилизатором политических процессов в стране, который, несмотря на ограниченные полномочия, сохраняет значительное влияние во внешней политике.
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Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
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Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
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В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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RT на русском вчера в 08:31
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Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
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Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии
Газета.Ru 01:24
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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Google «хоронит» Android 9.0 Pie
Исходя из документа, в течение нескольких месяцев сертификация устройств под управлением Android 9.0 Pie будет прекращена.
Live24 02:18
Гаджеты
Apple выпустила новую версию macOS Catalina
Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
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Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости вчера в 08:20
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Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
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Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США
Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
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Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
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Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
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Украинский режиссер выступил за запрет сериала «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала "Сваты" в стране из-за участвовавшего в нем российского актера Федора Добронравова.
Газета.Ru 02:19
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает в России четыре тысячи авто Lada Granta
«АвтоВАЗ» отзывает в России 3 994 автомобиля марки Lada модели Granta, сообщает Росстандарт.
Аргументы и Факты вчера в 09:51
Политика
Пристайко: Представители ДНР не станут депутатами Верховной рады
Глава МИД Украины Валим Пристайко сообщил, что представители ДНР и ЛНР не смогут избираться в Верховную раду после мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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