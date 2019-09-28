Единоборства
МК-СпортБоец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве. Бой соперников завершился после нокаута Мирзаева в первом раунде.
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