Единоборства
МК-СпортБоец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве. Бой соперников завершился после нокаута Мирзаева в первом раунде.
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Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.
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Авто
Назван новый бестселлер на вторичном авторынке России
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МЧС опровергло запрет на курение на балконах
Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
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РИА Новости 02:29
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Спартак выиграл у Оренбурга (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.
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Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
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Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Авто
Названа стоимость автомобилей Dodge Charger модельного ряда 2020 года
Представитель американского автопрома компания Dodge летом текущего года презентовала ряд новинок, выпуск которых запланирован на 2020 год.
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Происшествия
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО
75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
Афиша Daily 05:31
Происшествия
Разлив нефтепродуктов произошёл на трёх улицах Комсомольска-на-Амуре
ЧП произошло на проспекте Первостроителей, на улице Шиханова и улице Васянина. Общая площадь разлива превысила 80 тысяч кв. метров.
Говорит Москва 04:30
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
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Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Политика
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ
Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ.
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В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Авто
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«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Политика
Курт Волкер со скандалом уходит в отставку
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
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Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Оказалось, что вследствие хронического стресса в мозге мышей больше всего изменялась экспрессия генов, связанных с работой митохондрий, а именно — процессом синтеза АТФ, и с регуляцией синтеза белка.
N+1 вчера в 06:47
Политика
Лавров: заявления США меняются в зависимости от настроения
Ранее Лавров заявил, что Москва попытается вернуть «в нормальное русло» условия работы российских дипломатов в США и их американских коллег в России.
RT на русском вчера в 21:00
Происшествия
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Российская газета 05:50
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Лукашенко предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев
Лукашенко отметил, что Белоруссия готова помочь в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе путем введения своего миротворческого контингента.
RuNews24.ru 26 сентября в 05:36
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru 26 сентября в 16:17
Волейбол
Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира
Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Экономика
Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин
Еще в апреле долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах был на уровне «B-», а также краткосрочный — на уровне «В». По словам аналитиков, такие рейтинги свидетельствуют о низким уровне доходов на душу населения, неблагоприятной институциональной среде и сложной политической ситуации.
Украина.ру 02:21
Технологии
Началось тестирование суверенного интернета на Урале
До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41