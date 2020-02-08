Общество

RT на русскомRT на русскомБоец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.
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Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Газета.Ru05:39

«Он реально маньяк, изнасиловал множество женщин». Экс-боец UFC пообещал отомстить А. Емельяненко

Sport24.ruвчера в 18:09

«Хочу проучить эту мразь»: Смоляков вызвал на бой Емельяненко

РИА Новости06:22

Дмитрий Смоляков — А. Емельяненко: «Выезжаем за город и разбираемся на том, что в руках. Предлагаю либо пистолет, либо нож»

Спорт-Экспресс04:35

«Ты изнасиловал огромное число женщин, мразь». Смоляков обратился к Емельяненко

Чемпионат04:10

Дмитрий Смоляков – Александру Емельяненко: «Поехали за город и разберемся на том, что в руках имеем. Предлагаю пистолет или нож»

Sports.ru03:02

Бывший боец UFC потребовал от Емельяненко разборки на пистолетах или ножах

Lenta.ru05:09
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Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru 05:15
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском 07:54
Происшествия

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу

Коммерсантъ 07:45
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Кино

В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах

Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
ToDay News Ufa 01:58
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Ведомости вчера в 14:25
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Российская газета 08:00
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
Политика

Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников

Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Известия 04:51
Общество

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 06:01
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

РИА Новости 06:55
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Газета.Ru вчера в 18:12
Технологии

Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".
Lenta.ru 03:18
Политика

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Политика

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
РИА Новости 07:17
Общество

В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера

В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество

В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

РБК 00:19
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
Происшествия

Суд арестовал на два месяца экс-министра транспорта Карелии за взятку

Судья Роман Парамонов огласил решение на заседании в субботу, 8 февраля: "Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года".
РЕН ТВ 07:58
Культура

В Венеции стартовал традиционный карнавал

Культуромания 06:20
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Костюм героя Идриса Эльбы в новом «Отряде самоубийц» попал на видео

В сеть выложили видео со съёмочной площадки предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна с костюмом супергероя, которого играет Идрис Эльба.
REGNUM вчера в 20:35
Экономика

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
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Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Александр Емельяненко
Российский боец без правил
Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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Дмитрий Смоляков
Российский боец без правил
Russian mixed martial arts fighter currently competing in the Heavyweight division. A professional since 2013, he has competed for the UFC and Fight Nights Global.
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