Общество
RT на русскомБоец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.
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Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Технологии
Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Происшествия
Суд арестовал на два месяца экс-министра транспорта Карелии за взятку
Судья Роман Парамонов огласил решение на заседании в субботу, 8 февраля: "Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года".
Культура
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Кино
Костюм героя Идриса Эльбы в новом «Отряде самоубийц» попал на видео
В сеть выложили видео со съёмочной площадки предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна с костюмом супергероя, которого играет Идрис Эльба.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.