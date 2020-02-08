Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.

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Единоборства Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.

Общество В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Происшествия Суд арестовал на два месяца экс-министра транспорта Карелии за взятку Судья Роман Парамонов огласил решение на заседании в субботу, 8 февраля: "Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года".