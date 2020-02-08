Общество
Газета.RuБоец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА". По его словам, 36-летний спортсмен не может отвечать за свои слова.
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Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Происшествия
В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек
Здоровье
В Миассе на карантин разместили 15 человек, вернувшихся из Китая
Напомним, накануне стало известно, что в Челябинской области появится собственная зона для граждан Китая с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
Происшествия
Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
Футбол
Джикия назвал главный минус турнира в Катаре
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Дохе (Катар).
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Культура
Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»
Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
Армия и оружие
«Экстремальная угроза»: в США оценили новое вооружение МиГ-31
Модернизация и оснащение новыми ракетами с дальним радиусом действия позволяет истребителям-перехватчикам МиГ-31 создавать "экстремальную угрозу" для самолетов противника.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Политика
Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове
Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Общество