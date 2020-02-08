Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА". По его словам, 36-летний спортсмен не может отвечать за свои слова.

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