Общество

Газета.RuГазета.RuБоец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА". По его словам, 36-летний спортсмен не может отвечать за свои слова.
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Дмитрий Смоляков
Российский боец без правил
Russian mixed martial arts fighter currently competing in the Heavyweight division. A professional since 2013, he has competed for the UFC and Fight Nights Global.
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