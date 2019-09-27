Единоборства

Lenta.ruLenta.ruБоец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это

Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.
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Шахбулатов нокаутировал Мирзаева на турнире ACA 99 в Москве

Sport24.ruвчера в 14:24

Крушение Мирзаева. «Черного тигра» жестко нокаутировали

Спорт-Экспрессвчера в 16:40

Расул Мирзаев проиграл нокаутом. Впервые в карьере

Матч ТВвчера в 14:42

Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом

Чемпионатвчера в 21:53

Шамиль Шахбулатов нокаутировал Расула Мирзаева на АСА 99

Sports.ruвчера в 14:21

Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99

Газета.Ruвчера в 14:14

Мирзаев проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде

News.ruвчера в 14:12
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Происшествия

При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек

Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Политика

Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Россия не искала поводов для ссоры с Грузией, поэтому авиасообщение между странами может быть возобновлено, если Тбилиси займет более конструктивную позицию.
Известия вчера в 16:10
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Общество

В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах

В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском 26 сентября в 15:47
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Взрыв прогремел у избирательного участка в Кандагаре

Известия 00:41
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Космос

Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru вчера в 11:47
Экономика

Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Политика

Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза вчера в 03:46
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал новые колесные диски

«АвтоВАЗ» запатентовал двухцветные легкосплавные колесные диски для моделей LADA.
Автоновости дня вчера в 05:50
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com 26 сентября в 17:01
Политика

Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»

Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Происшествия

Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии

Известия вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян

Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия

Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Политика

Песков пошутил о толстом телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.
Газета.Ru вчера в 16:23
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Российский спортсмен, чемпион мира по боевому самбо, выступающий в смешанных единоборствах.
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