Единоборства
Lenta.ruБоец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это
Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.
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Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Политика
Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией
Россия не искала поводов для ссоры с Грузией, поэтому авиасообщение между странами может быть возобновлено, если Тбилиси займет более конструктивную позицию.
Известия вчера в 16:10
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском 26 сентября в 15:47
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза вчера в 03:46
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал новые колесные диски
«АвтоВАЗ» запатентовал двухцветные легкосплавные колесные диски для моделей LADA.
Автоновости дня вчера в 05:50
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com 26 сентября в 17:01
Политика
Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Происшествия
Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии
Известия вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Политика
Песков пошутил о толстом телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.
Газета.Ru вчера в 16:23