Общество
RuNews24.ruБоец Шлеменко посоветовал к просмотру фильм Михалкова о чипировании
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко порекомендовал своим фанатам посмотреть передачу режиссера Никиты Михалкова «Босогон ТВ». В своем Instagram он написал, что недавно посмотрел авторскую передачу Михалкова «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Познер о скандале с «Бесогоном»: У Михалкова есть странное стремление к власти
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