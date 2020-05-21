Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко порекомендовал своим фанатам посмотреть передачу режиссера Никиты Михалкова «Босогон ТВ». В своем Instagram он написал, что недавно посмотрел авторскую передачу Михалкова «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».

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