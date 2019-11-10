Единоборства
RT на русскомБоец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
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Александр Волков: «Из-за поражений россиян обстановка в раздевалке была невеселая»
Спорт-Экспрессвчера в 18:20
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
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Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
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Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
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Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
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Газета.Ru 04:24
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Туктамышева презентовала новый показательный номер под песню Леди Гаги
Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.
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Певица познакомилась с новым возлюбленным благодаря своей подруге.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
В Испании начались парламентские выборы
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
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Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Футбол
Мертенс может покинуть «Наполи» зимой. Игроком интересуется «Интер»
Зарплата Мертенса в «Наполи» составляет 4 млн евро в год, однако по следующему контракту бельгиец хотел бы зарабатывать больше, что может послужить препятствием для перехода в «Интер».
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Адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал, каким образом возможно избавиться от долгов по ЖКХ, передает RG.
Газета.Ru 04:52
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«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
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«Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом» в белой форме
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Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».
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Напавшего на футболистов «Арсенала» мужчину избили в тюрьме
Британец Эшли Смит, напавший на футболистов лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца, был избит в тюрьме, сообщает Mirror.
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Общество
В Токио состоялся парад по случаю интронизации императора Японии
В центре Токио состоялся торжественный автомобильный парад в честь интронизации нового императора Японии Нарухито, передает ТАСС.
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Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
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Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
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Общество
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
РИА Новости вчера в 20:19
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
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Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46