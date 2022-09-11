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Боец «Востока» Фомин сообщил, что ВСУ снимают свои минные заграждения под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимают свои минные заграждения под Угледаром, что может свидетельствовать о планируемом наступлении.
Lenta.ru
Татарский в своем Telegram-канале
 написал, что сегодня ночью Украина начала снимать свои минные заграждения под Угледаром.
Взгляд.ру
Также ряд источников сообщает, что украинское командование проводит подготовку к наступлению в направлении — Владимировка — Сладкое.
Военное дело
Есть вероятность, что ВСУ хотят перерезать трассу Мариуполь — Донецк.
Военное дело

Подробнее о событии

Боец «Востока» Фомин сообщил, что ВСУ снимают свои минные заграждения под Угледаром
Lenta.ru07:23
ВСУ снимают минные заграждения под Угледаром
Военное дело06:27
В ночь на 11 сентября ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром
Pravda.Ru06:52
Стало известно о снятии минных заграждений ВСУ под Угледаром
Взгляд.ру06:32
ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром
Военное обозрение06:52
RV: украинские боевики снимают свои же минные заграждения в Угледаре для контрнаступления
NVL06:17
ВСУ уже снимают минные заграждения под Угледаром, чтобы начать наступление
Readovka News06:03

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