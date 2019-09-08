Единоборства
Алтайская правдаХабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Супербой между Хабибом и американцем Дастином Порье завершился уверенной победой россиянина. Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Читать в источнике
Оценить368
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче
Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.
RT на русском 00:53
Экономика
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости вчера в 07:30
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости вчера в 21:44
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Общество
В сухих завтраках российских школьников обнаружили токсины
Роскачество проверило сухие завтраки для российских школьников и обнаружило токсины.
Газета.Ru 01:34
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.
Газета.Ru 01:43
Здоровье
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Lenta.ru 00:05
Гаджеты
Самые горячие новинки выставки электроники IFA 2019 в Берлине
Техномод вчера в 14:44
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости вчера в 07:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Экономика
СМИ: власти Таиланда отложили планы по введению туристического сбора с иностранцев
Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить планы по введению в этом году туристического сбора с иностранных гостей.
ТАСС 00:30
Космос
Индия может через 10 лет создать на Луне станцию
Глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи заявил, что уже через 10 лет Индия может создать станцию на Луне.
Аргументы недели 01:30
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Алена Апина продемонстрировала подтянутую фигуру
Дни24 вчера в 06:35
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 07 сентября в 17:02
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня вчера в 02:52
Здоровье
Ошибочка вышла: как добиться справедливости за промахи медиков
В начале сентября стало известно, что житель Новосибирска добился моральной компенсации в размере 10 тыс. рублей за ошибочный положительный тест на ВИЧ.
Известия вчера в 17:02
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Выборы назначены в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
VN.RU вчера в 12:31