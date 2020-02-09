с чего всё началось

Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время — 4 часа 56 минут. Причиной стал сильный попутный штормовой ветер, сообщила The Independent.

Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время

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