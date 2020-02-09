Общество

ВедомостиВедомостиBoeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время

Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время — 4 часа 56 минут. Причиной стал сильный попутный штормовой ветер, сообщила The Independent.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
Как сообщает
 газета The Independent, причиной того, что лайнер вплотную приблизился к звуковому барьеру и развил скорость 800 миль в час, стал мощный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара».
News.ru10:16

Подробнее о событии

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

РИА Новости12:50

Самолет Нью-Йорк – Лондон установил рекорд скорости благодаря штормовому ветру

Взгляд.ру09:52

Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара

Коммерсантъ11:12

British Airways установила рекорд во время перелета из Нью-Йорка в Лондон

REGNUM10:57

Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

Вести.Ru10:01

Шторм помог лайнеру British Airways пересечь Атлантику за рекордное время

РБК11:48

Самолет долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время из-за сильного попутного ветра

ТАСС09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

РИА Новости 20:35
Кино

Церемония вручения наград премии «Оскар» стартовала в Лос-Анджелесе

В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар».
NewInform 20:10
Общество

Мощный шторм обрушился на Великобританию

Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.
NewInform 09:31
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Отмечается, что в результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового авто.
ФАН 00:43
Здоровье

В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях

Роспотребнадзор организовал проверку медицинских учреждений по всей стране, Приморский край вошел в восьмерку регионов, где зафиксировано больше всего нарушений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
Primpress.ru вчера в 23:00
Политика

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
RT на русском 16:56
Происшествия

Пожар в ангаре в Москве локализовали

Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.
RT на русском 19:40
Футбол

Сергей Семак: Победа над ЦСКА поднимает настроение

Сергей Семак подчеркнул, что получилось два разных тайма.
Телеканал Санкт-Петербург 13:47
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Спорт-Экспресс 12:06
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Авто

Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo

Tvoe-avto.com вчера в 07:41
Происшествия

В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин

По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Известия вчера в 23:14
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Общество

Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла

На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Сахалин.Инфо 20:32
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости 18:36
Единоборства

Французский дзюдоист Ринер потерпел первое поражение за 10 лет

Известный французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за последние 10 лет.
Metaratings 08:21
Культура

Умер композитор Сергей Слонимский ― автор музыки к «Республике ШКИД»

Слонимский был автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита» и «Король Лир», а также к балету «Икар».
Афиша Daily 09:16
Футбол

Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
ProstoProSport 16:12
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

REGNUM 07:50
Кино

«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 вчера в 17:18
Политика

Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию

Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Известия 18:24
Космос

Россия создаст телескоп для поиска инопланетян

В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
Ореанда-Новости вчера в 01:17
Хоккей

Илья Ковальчук принес «Монреалю» победу над «Торонто»

ГЛАС.RU 00:18
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Российская газета 02:16
Происшествия

В Петербурге в квартире чиновника обнаружено казино

Газета.Ru вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело 04:52
Экономика

От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить

Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Primpress.ru 12:30
Происшествия

Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Политическая Экспертиза 09:28
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Известия 17:02
Культура

В Иркутске скончался заслуженный артист России Вячеслав Варлашов

Твой Иркутск 19:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное