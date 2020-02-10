Общество
Российская газетаПассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут. Помог мощный попутный ветер, вызванный ураганом "Сиара". В итоге лайнер развил скорость 1328 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру.
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с чего всё началось
Как сообщает газета The Independent, причиной того, что лайнер вплотную приблизился к звуковому барьеру и развил скорость 800 миль в час, стал мощный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара».News.ruвчера в 10:16
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Самолет Нью-Йорк – Лондон установил рекорд скорости благодаря штормовому ветру
Взгляд.рувчера в 09:52
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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