Общество

Российская газетаРоссийская газетаBoeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
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