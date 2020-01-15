Общество
Российская газетаBoeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
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Сотрудники Boeing назвали идиотами Lion Air из-за просьбы о тренинге на 737 MAX
Rambler News Service08:20
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Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
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Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
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Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
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Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
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Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Политика
Лавров: Индия может начать добывать ресурсы в Арктике
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, между Москвой и Нью-Дели достигнут такой уровень сотрудничества, что Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике.
Политика
Посол Украины в США рассказал о «химии» между Зеленским и Трампом
Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия", заявил во вторник посол Украины в США Владимир Ельченко.
Армия и оружие
Спикер парламента Ливии обвинил Турцию в возобновлении боёв в Триполи
Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенного в Тобруке, Акила Салех Иса обвинил Турцию в том, что перемирие оказалось сорванным и в Триполи возобновились боевые действия.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Космос
Магнитную бурю сегодня могут почувствовать жители Алтайского края
Считается, что у многих людей это явление может вызывать быструю утомляемость, раздражительность, головные боли, снижение концентрации внимания.
Энергетика
Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Кино
Федор Добронравов анонсировал новый сезон «Сватов»
Актер Федор Добронравов заявил, что новый, седьмой по счету, сезон «Сватов» должен выйти в 2021 году.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Кино
Иэн Маккеллен обнародовал дневник о съёмках «Властелина колец»
Актер Иэн Маккеллен признался, что он вёл дневник во время съёмок трилогии «Властелин колец».
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Футбол
ЦСКА хочет взять в аренду форварда «Уотфорда» Саксесса
В числе претендентов на Саксесса называется и московский ЦСКА. Армейцы обсуждают вариант аренды футболиста с опцией выкупа.
Армия и оружие
В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Воздушно-космические силы Российской Федерации провели учения на территории Астраханской области.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.