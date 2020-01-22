Общество
Московский КомсомолецBoeing анонсировал возобновление полетов 737 MAX летом 2020 года
Как сообщает телеканал CNBC, в компании Boeing надеются на возобновление полетов лайнеров модели 737 MAX уже летом текущего года.
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с чего всё началось
Во вторник Boeing Co. заявила, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возвращение 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года.РБКвчера в 18:06
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Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Единоборства
Рейтинги UFC: Аскаров в шаге от топ-5, Макгрегор обошел Гэтжи
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Общество
Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
Общество
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Происшествия
В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников
В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Наука
Создана камера для съёмки прозрачных объектов
Учёные из Калифорнийского технологического института усовершенствовали самую быструю камеру в мире для съёмки прозрачных объектов.
Политика
Губернатор стал министром: Максим Решетников покидает Пермский край
Максим Решетников был назначен на должность губернатора Пермского края в феврале 2017 года.
Политика
Назван состав нового правительства России
Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.
Гаджеты
Вышло заключительное обновление ОС Windows 7
Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
Армия и оружие
Проект модернизации станций СПРН России будет готов до конца года
Специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.