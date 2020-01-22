с чего всё началось

Как сообщает телеканал CNBC, в компании Boeing надеются на возобновление полетов лайнеров модели 737 MAX уже летом текущего года.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Общество Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Происшествия В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.

Политика США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Технологии «МегаФон» запускает виртуального оператора интернета Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.

Энергетика Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.

Наука Создана камера для съёмки прозрачных объектов Учёные из Калифорнийского технологического института усовершенствовали самую быструю камеру в мире для съёмки прозрачных объектов.

Политика Назван состав нового правительства России Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.

Гаджеты Вышло заключительное обновление ОС Windows 7 Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».