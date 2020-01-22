Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецBoeing анонсировал возобновление полетов 737 MAX летом 2020 года

Как сообщает телеканал CNBC, в компании Boeing надеются на возобновление полетов лайнеров модели 737 MAX уже летом текущего года.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Во вторник Boeing Co. заявила
, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возвращение 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года.
РБКвчера в 18:06

Подробнее о событии

Летний сезон — 2020 может пострадать из-за нехватки Boeing

Телеканал 360°01:34

Boeing рассчитывает на возврат в эксплуатацию самолетов 737 MAX с середины 2020 года

Газета.Ru00:31

Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года

Интерфаксвчера в 19:30

Акции Boeing упали на 4% после заявлений по 737 MAX

РБКвчера в 18:06

Boeing рассчитывает на возвращение к полётам 737 MAX в середине 2020 года

RT на русскомвчера в 16:30

Boeing ожидает начала возобновления полетов 737 MAX в середине 2020 года

ТАССвчера в 15:41

Boeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года

Коммерсантъвчера в 15:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика

Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Газета.Ru 01:27
Единоборства

Рейтинги UFC: Аскаров в шаге от топ-5, Макгрегор обошел Гэтжи

Allboxing.ru вчера в 22:06
Политика

Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
REGNUM вчера в 12:31
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:14
Фигурное катание

В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
REGNUM вчера в 18:00
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Общество

Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах

РИА Новости вчера в 23:54
Общество

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Известия вчера в 21:19
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Происшествия

В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников

В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 00:37
Энергетика

Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт 20 января в 14:32
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня вчера в 06:08
Здоровье

В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
RT на русском вчера в 08:09
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Коммерсантъ вчера в 04:31
Энергетика

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
РБК вчера в 16:00
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Наука

Создана камера для съёмки прозрачных объектов

Учёные из Калифорнийского технологического института усовершенствовали самую быструю камеру в мире для съёмки прозрачных объектов.
Ferra вчера в 10:36
Политика

Губернатор стал министром: Максим Решетников покидает Пермский край

Максим Решетников был назначен на должность губернатора Пермского края в феврале 2017 года.
РБК Пермский край вчера в 12:20
Политика

Назван состав нового правительства России

Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.
Экспресс газета вчера в 13:11
Гаджеты

Вышло заключительное обновление ОС Windows 7

Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
ToDay News Ufa 00:02
Армия и оружие

Проект модернизации станций СПРН России будет готов до конца года

Специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.
ТАСС 01:03
Политика

СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК вчера в 18:50
Общество

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Российская газета 20 января в 19:00
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa 20 января в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное