с чего всё началось

Как сообщает телеканал CNBC, в компании Boeing надеются на возобновление полетов лайнеров модели 737 MAX уже летом текущего года.

Политика Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.

Политика Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Политика Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Политика В России сформировано новое правительство Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.

Политика В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.

Общество Госдума расширяет патент на садоводство Законопроект о расширении применения патента в области сельскохозяйственной деятельности Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Технологии Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.

Происшествия Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.

Общество Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.