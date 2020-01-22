Общество
Московский КомсомолецBoeing анонсировал возобновление полетов 737 MAX летом 2020 года
Как сообщает телеканал CNBC, в компании Boeing надеются на возобновление полетов лайнеров модели 737 MAX уже летом текущего года.
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с чего всё началось
Во вторник Boeing Co заявила, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возвращение 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года.РБКвчера в 18:06
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Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Политика
Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Здоровье
Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода
Создание вакцины от нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, займет по меньшей мере полгода, заявили в Центре стратегического планирования Министерства здравоохранения России.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Хоккей
Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Политика
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Политика
В России сформировано новое правительство
Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
Космос
LEGO выпустит набор с Международной космической станцией
В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
Политика
РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта
Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Политика
В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
Общество
Госдума расширяет патент на садоводство
Законопроект о расширении применения патента в области сельскохозяйственной деятельности Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Технологии
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
Наука
О медицине будущего рассказали на Ассамблее «Здоровая Москва»
На круглом столе «Послезавтра: будущее медицины» говорили о технологиях, которые в будущем кардинально изменят медицину.
Футбол
РПЛ открыла второй регистрационный период футболистов
РПЛ на своем официальном сайте сообщила об открытии второго регистрационного периода.
Футбол
Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Общество
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»
Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».
Футбол
Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке
Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Происшествия
Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.