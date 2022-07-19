КМВ НовостиBoeing исключил Россию из числа покупателей своих самолётов в ближайшие 20 летДо спецоперации на Украине собиралась передать в Россию около 1500 воздушных судов.КМВ НовостиАмериканская авиастроительная корпорация Boeing исключила из числа покупателей своей продукции Центральную Азию и Россию.ФерганаВ прошлом году Boeing прогнозировал, что в течение следующих 20 лет российские клиенты приобретут более 1500 самолетов, отмечает Bloomberg.ФерганаТеперь корпорация представила карту поставок на 2022-2041 годы, где Россия и Центральная Азия закрашены серым – поставки не планируются.КМВ НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBoeing исключил страны Центральной Азии из карты поставок самолетов — наряду с РоссиейФерганавчера в 06:12Boeing исключил Россию из числа покупателей своих самолётов в ближайшие 20 летКМВ Новостивчера в 04:59Показать все источникиОценитьПоделиться