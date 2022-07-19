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Boeing исключил Россию из числа покупателей своих самолётов в ближайшие 20 лет

До спецоперации на Украине собиралась передать в Россию около 1500 воздушных судов.
КМВ Новости
Американская авиастроительная корпорация Boeing исключила из числа покупателей своей продукции Центральную Азию и Россию.
Фергана
В прошлом году Boeing прогнозировал, что в течение следующих 20 лет российские клиенты приобретут более 1500 самолетов, отмечает Bloomberg.
Фергана
Теперь корпорация представила карту поставок на 2022-2041 годы, где Россия и Центральная Азия закрашены серым – поставки не планируются.
КМВ Новости

Подробнее о событии

Boeing исключил страны Центральной Азии из карты поставок самолетов — наряду с Россией
Ферганавчера в 06:12
Boeing исключил Россию из числа покупателей своих самолётов в ближайшие 20 лет
КМВ Новостивчера в 04:59
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