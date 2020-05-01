Коронавирус
REGNUMBoeing намерена выпустить облигации на $25 млрд
Вашингтон, 1 мая 2020, 02:32 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing намерена выпустить облигации на общую сумму $25 млрд для привлечения финансов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Boeing предлагает инвесторам облигации для привлечения средств на фоне кризиса
HotGeo29 апреля в 04:26
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Крым преодолел психологический рубеж в 100 заражённых SARS-CoV-2
Симферополь, 1 мая 2020, 10:40 — REGNUM За минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус у восьми жителей, в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2.
REGNUM 03:40
Общество
В России за сутки выявлено 7099 случаев заражения коронавирусом
За 29 апреля в 85 регионах России выявили еще 7099 новых случаев заражения новым коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период.
Planet Today вчера в 04:26
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Здоровье
В Москве зафиксировали 3561 случай коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Москве за сутки возросло до 57 300 человек. За последние 24 часа зафиксирован еще 3561 инфицированный.
Московский Комсомолец 03:45
Общество
В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 29 апреля в 12:16
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили COVID-19
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге была выявлена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru вчера в 16:50
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу
Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
RT на русском 03:33
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 34 новых случая коронавируса
Оперштаб Алтайского края в четверг, 30 апреля сообщил о 34 новых случаях COVID-19 за сутки в регионе.
Kursk.com вчера в 02:27
Общество
В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия вчера в 03:44
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Хоккей
Войнов, Франсон и ещё восемь хоккеистов покинули «Авангард»
«Авангард» покинули голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Коди Франсон, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.
Чемпионат 03:38
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Гаджеты
Официально представлен смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro получил 6,67-дюймовй IPS экран с отверстием в верхней части для фронтальной 16 Мп камеры.
Astera 03:45
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Наука
Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru вчера в 11:23
Общество
Мага Исмаилов вызвал на бой Николая Наумова
FightTime.ru вчера в 13:43
Политика
Путин назвал помощь волонтеров во время пандемии гражданским героизмом
Президент России Владимир Путин поблагодарил за «душевную щедрость» всех, кто помогает людям во время пандемии, сообщается на сайте Кремля.
МИР 24 вчера в 07:34