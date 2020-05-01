Вашингтон, 1 мая 2020, 02:32 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing намерена выпустить облигации на общую сумму $25 млрд для привлечения финансов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 798

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 24

Общество Крым преодолел психологический рубеж в 100 заражённых SARS-CoV-2 Симферополь, 1 мая 2020, 10:40 — REGNUM За минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус у восьми жителей, в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2. 1

Общество В России за сутки выявлено 7099 случаев заражения коронавирусом За 29 апреля в 85 регионах России выявили еще 7099 новых случаев заражения новым коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период. 86

Транспорт ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей «В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС. 12

Здоровье В Москве зафиксировали 3561 случай коронавируса Число зараженных коронавирусом в Москве за сутки возросло до 57 300 человек. За последние 24 часа зафиксирован еще 3561 инфицированный. 1

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,4K

Здоровье В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 460

Хоккей Войнов, Франсон и ещё восемь хоккеистов покинули «Авангард» «Авангард» покинули голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Коди Франсон, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.

Гаджеты Официально представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro получил 6,67-дюймовй IPS экран с отверстием в верхней части для фронтальной 16 Мп камеры. 30

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 55