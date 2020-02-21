Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом 22 февраля сообщило в Twitter космическое подразделение компании.

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

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