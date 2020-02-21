Космос
ИзвестияBoeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом 22 февраля сообщило в Twitter космическое подразделение компании.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Рогозин рассказал о производимых в Воронеже деталях для космического корабля Boeing
Вести Воронежвчера в 06:22
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Комментарии
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Общество
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
Происшествия
Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
США ужесточили экспортный режим в отношении России
Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Общество
В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля.
Экономика
В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования
Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
Гаджеты
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Автоспорт
Марцин Будковски: Мы довольны прогрессом
Эстебан поработал утром, а Даниэль – во второй половине дня.
Транспорт
Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года
Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрыта с 22 февраля на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте перевозчика.
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Здоровье
В десяти городах Италии закрыли общественные места из-за коронавируса
Школы, детские сады, магазины и другие общественные места были закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса в десяти городах в провинции Лоди на севере Италии.
Наука
The New York Times (США): как сформировать здоровые привычки (The New York Times)
Специалисты по поведению человека, изучающие формирование привычек, утверждают, что многие из нас пытаются создать здоровые привычки, но действуют неправильно.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Общество
Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein
Социальные сети российских девушек, снявшихся в новом клипе эротического характера солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, рассекретили в сети.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
Происшествия
Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
По сценарию учений, Россия ведет войну в Европе и решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории военного блока НАТО.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество