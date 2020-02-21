Космос

ИзвестияИзвестияBoeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом 22 февраля сообщило в Twitter космическое подразделение компании.
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В Boeing подтвердили, что одно из устройств для корабля Starliner поставляют из России

ТАССвчера в 23:34

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Известиявчера в 23:33

Рогозин рассказал о производимых в Воронеже деталях для космического корабля Boeing

Вести Воронежвчера в 06:22

Boeing подтвердила покупку в России устройства для космического корабля

Взгляд.рувчера в 23:58

Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing

Блокнот Воронежвчера в 12:02

Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner

РИА Новостивчера в 22:44

Для космического корабля Boeing производят агрегаты в Воронеже

Обозреватель Врнвчера в 08:53
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Комментарии

Происшествия

Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Газета.Ru 00:56
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 19 февраля в 06:51
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия

Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 00:19
Общество

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Газета.Ru вчера в 21:16
Гаджеты

Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro

3DNews вчера в 23:47
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Политика

США ужесточили экспортный режим в отношении России

Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США.
Коммерсантъ вчера в 21:54
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Общество

В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус

Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля.
REGNUM вчера в 01:56
Экономика

В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования

Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
REGNUM 20 февраля в 04:34
Гаджеты

В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20

Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Дни24 вчера в 11:24
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU вчера в 02:47
Автоспорт

Марцин Будковски: Мы довольны прогрессом

Эстебан поработал утром, а Даниэль – во второй половине дня.
F1news.ru вчера в 14:05
Транспорт

Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрыта с 22 февраля на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте перевозчика.
Известия вчера в 20:44
Армия и оружие

Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Коммерсантъ вчера в 01:05
Здоровье

В десяти городах Италии закрыли общественные места из-за коронавируса

Школы, детские сады, магазины и другие общественные места были закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса в десяти городах в провинции Лоди на севере Италии.
REGNUM вчера в 15:23
Наука

The New York Times (США): как сформировать здоровые привычки (The New York Times)

Специалисты по поведению человека, изучающие формирование привычек, утверждают, что многие из нас пытаются создать здоровые привычки, но действуют неправильно.
ИноСМИ 20 февраля в 03:43
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
REGNUM 00:15
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета вчера в 16:34
Общество

Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein

Социальные сети российских девушек, снявшихся в новом клипе эротического характера солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, рассекретили в сети.
Политическая Экспертиза 19 февраля в 02:06
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
RT на русском 00:12
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Армия и оружие

На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов

Известия вчера в 13:42
Армия и оружие

В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

По сценарию учений, Россия ведет войну в Европе и решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории военного блока НАТО.
REGNUM 00:35
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

РИА Новости 20 февраля в 13:34
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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