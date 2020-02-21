Общество
ИзвестияBoeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом 22 февраля сообщило в Twitter космическое подразделение компании.
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с чего всё началось
Как сообщается в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российской ЗАО «Орбита» в Воронеже.РБК01:26
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Рогозин рассказал о производимых в Воронеже деталях для космического корабля Boeing
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Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
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Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным
Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным Артистка призналась, что ей было тяжело читать лживые публикации СМИ.
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Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
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Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия
В Омске осуждены родители ребёнка с вросшей в колени гречкой
Установлено, что в своей квартире в Омске и на даче в пригороде Казаков с апреля по май 2019 года за малейшие незначительные провинности не менее шести раз ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречневую крупу.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
Политика
Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
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Армия и оружие
В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции
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Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
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В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Транспорт
Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года
Станция «Смоленская» синей ветки (Арбатско-Покровской линии) московского метро с 22 февраля почти на полтора года закрывается на капитальный ремонт, откроется она только в июне 2021 года.
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В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».