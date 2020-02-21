Общество

ИзвестияИзвестияBoeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом 22 февраля сообщило в Twitter космическое подразделение компании.
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Как сообщается
 в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российской ЗАО «Орбита» в Воронеже.
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