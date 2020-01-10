Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.

Политика Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ 9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.

Футбол Барселона — Атлетико 2:3 «Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

Авто Mazda CX-30 может не доехать до России В декабре 2019 года Mazda оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свой новый компактный кроссовер Mazda CX-30.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

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