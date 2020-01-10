Общество
Газета.RuBoeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.
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Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову и ее жениха заметили на рок-концерте в Таиланде
Как сообщает телеграм-канал «Только никому», Волочкову и её таинственного жениха заметили на концерте рок-группы «Мумий Тролль», что накануне состоялся в Таиланде.
Политика
Трамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Политика
В Иране начали расшифровывать «черные ящики» украинского Boeing
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Происшествия
Подросток едва не утонул в аквапарке Новосибирска. СК возбудил дело
16-летний подросток застрял в бассейне аквапарка, не смог вынырнуть и едва не утонул.
Политика
Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Футбол
СМИ назвали причину ухода Игнатьева из «Краснодара»
Футбол
Барселона — Атлетико 2:3
«Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Армия и оружие
Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Спорт
ВАДА направило уведомление в Лозанну по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу о споре с РУСАДА относительно санкций ВАДА, направленных на российский спорт.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Авто
Mazda CX-30 может не доехать до России
В декабре 2019 года Mazda оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свой новый компактный кроссовер Mazda CX-30.
Гаджеты
В Сети появились рендеры iPhone SE 2
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.