Общество

Газета.RuГазета.RuBoeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.
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