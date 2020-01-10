Общество
Газета.RuBoeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.
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