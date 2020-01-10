Общество

Газета.RuГазета.RuBoeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

РИА Новости05:42

Обнародована провокационная переписка сотрудников Boeing о 737 MAX

Газета.Ru05:58

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Интерфаксвчера в 23:44

Боинг опубликовал внутреннюю переписку, где говорится,что 737 МАХ спроектировали «клоуны, которыми руководят обезьяны»

Эхо Москвы03:00

Сотрудник Boeing в переписке назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»

РБК00:44

СМИ: в компании Boeing знали о проблемах с 737 Max

Телеканал 360°00:26

Откровения сотрудника Boeing: «Бог не простил меня за то, что я скрыл»

Царьград05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика

Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой

Украинский самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
РЕН ТВ вчера в 15:02
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

РИА Новости 04:40
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости вчера в 09:55
Единоборства

Спарринг-партнер Макгрегора описал бегство Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис рассказал, что Хабиб Нурмагомедов пытался сбежать от него во время драки, возникшей после поединка россиянина против ирландца Конора Макгрегора.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Экономика

«Деньги из воздуха». Что общего у Bitcoin и американского доллара

Bitcoin и ФРС США обладают общим свойством, они делают деньги из воздуха, сказал профессиональный инвестор и телеведущий Гай Адами во время интервью на CNBC.
РБК 05:19
Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Кино

В сети появились первые фото Паттинсона в роли Бэтмена

В Twitter опубликованы первые фотографии со съемочной площадки нового фильма "Бэтмен" в Лондоне.
Газета.Ru 08 января в 06:29
Автоспорт

«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
REGNUM 05:49
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
Теннис

Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском вчера в 14:19
Технологии

Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

РБК 04:24
Происшествия

Изнасиловал и бросил в контейнер: убийца 4-летней девочки получил срок

В Магадане суд признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в совершении тяжких преступлений - в том числе надругательстве над телом четырехлетней девочки.
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие

В Иране удары по базам США назвали началом крупной операции

Ракетные удары по объектам США в Ираке были направлены на поражение «вражеской военной машины», а не на убийство американских военнослужащих, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сделанное во время пресс-конференции заявление командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.
Аргументы и Факты вчера в 10:13
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег

Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.
Актуальные Новости вчера в 08:40
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

Великобритания подготовила новые антироссийские санкции

Великобритания подготовила новый санкционный режим, под ограничения в рамках которого могут попасть и граждане России.
Lenta.ru 03:34
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди

Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Discover24 07 января в 03:39
Политика

Трамп объявил США «защитником» Европы от России

Президент США Дональд Трамп назвал США "защитником" Европы от России.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Политика

Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
RT на русском 04:49
Здоровье

В Уфе врачи спасли беременную с проникающим ранением в живот

ProUfu.ru 04:58
Происшествия

В Ухте на НПЗ компании «Лукойл» произошел пожар

RuNews24.ru вчера в 13:09
Авто

Opel представил обновленную Opel Insignia

Компания Opel представила на автосалоне в Брюселле обновленные модели лифтбека и универсала Opel Insignia.
Car.ru 04:51
Футбол

Игрок «Атлетико» Лемар может продолжить карьеру в России

По информации The Telegraph, 24-летнего француза хотят заполучить «Челси», «Тоттенхэм», а также неназванные российские клубы.
Bookmaker-ratings.ru 00:37
Здоровье

За новогодние праздники амурский Роспотребнадзор изъял около 500 упаковок смесей с никотином

В Приамурье, как и по всей России, в период всех новогодних праздников и каникул сотрудники Роспотребнадзора продолжали проверять производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции.
АСН24 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное