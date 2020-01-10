Общество
Газета.RuBoeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.
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Общество
Программа «Земский учитель» стартовала в Омской области
Заявки на участие в программе «Земский учитель» принимаются с 10 января по 15 апреля.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Шоу-бизнес
Тимати проиграл спор дочке и сбрил бороду
Рэперу пришлось выполнить обещание и сбрить бороду. При всей брутальности у Тимати есть слабое место — дочь Алиса.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
Toyota представила «заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris
В рамках Токийского автосалона японский автопроизводитель презентовал заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Как удалось узнать ToDay News Ufa, во втором сезоне «Ведьмака» зрителей ожидает встреча не только с новыми монстрами и народами Континента, но и с персонажами, относящимися к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Технологии
Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие
Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
Путин озвучил дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту
Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию Крыма и Севастополя.
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России вернул Киеву ноту протеста в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Космос
Телескопом TESS обнаружен потенциально обитаемый «двойник» Земли
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что телескоп TESS впервые с момента своего запуска обнаружил экзопланету, похожую на Землю сразу в двух отношениях.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине
В первый раз Анжелика и Александр поженились в 2007-м.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.