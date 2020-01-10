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Политика CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.

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Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

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Происшествия В Липецком районе пенсионер зарезал собаку Ужасная история произошла в селе Грязное Липецкого района на Рождество. Ничто, как говорится, не предвещало беды.