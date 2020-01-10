Общество
Газета.RuBoeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Футбол
«Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию
Динамо вылетело в Турцию, где проведет первый зимний сбор.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Происшествия
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами
Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Игры
Экс-руководитель Microsoft вместо Xbox купит PlayStation 5
Бывший вице-президент игрового отдела Microsoft Майкл Ибарра намерен обзавестись Sony PlayStation 5, а новинки Xbox проходить на PC.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз
Как сообщает ToDay News Ufa, группой ученых был проведен сенсационный для современной науки эксперимент по увеличению продолжительности жизни червей.
Общество
Названо число недовольных зарплатой россиян
Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой трудятся в сфере HR: заработком там доволен каждый третий.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Общество
Суд обязал снести постройки для мусорного полигона на станции Шиес
Mossovetinfo.ru – Арбитражный суд Архангельской области постановил снести капитальные строения, возведенные на железнодорожной станции Шиес в ходе строительства объекта для захоронения твердых коммунальных бытовых отходов – экотехнопарка «Шиес», сообщает портал «Бизнес-класс».
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Авто
Назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Автомобилисты частенько становятся жертвами воров, которые периодически подкарауливают таких забывчивых водителей, отправившихся оплачивать заправку и забывшими заблокировать двери.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
Назван срок передачи ВМФ первой АПЛ «Князь Владимир»
Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» поступит в Военно-морской флот России до конца января 2020 года.
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»
Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Происшествия
В Липецком районе пенсионер зарезал собаку
Ужасная история произошла в селе Грязное Липецкого района на Рождество. Ничто, как говорится, не предвещало беды.
Здоровье
В Копейске дети снова заболели лишаем
В Копейске с начала января зафиксировали два случая микроспории (стригущего лишая) среди детей.
Общество
В Кургане спонсоры отправили в общество слепых просроченные продукты
Как отметила Екатерина, подарочный набор с продуктами питания, срок годности которых закончился еще в сентябре, вручили ее бабушке на утреннике в обществе слепых.
Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,3037 рубля.