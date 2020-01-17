Общество
ИзвестияВ Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает агентство Reuters. По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена.
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Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
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Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
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