Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает агентство Reuters. По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена.

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

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