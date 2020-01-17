Общество

ИзвестияИзвестияВ Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает агентство Reuters. По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена.
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Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX

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Reuters: в Boeing сообщили об обнаружении новой уязвимости в ПО лайнеров 737 MAX

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Акции Boeing снижаются на новостях о новой уязвимости в 737 MAX

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В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

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Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в самолетах модели 737 MAX

Эхо Москвы03:00

Boeing нашел новую уязвимость в ПО для самолетов 737 Max

Телеканал 360°вчера в 15:10

Обнаружены новые неполадки в ПО Boeing 737 MAX

РЕН ТВвчера в 14:37
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