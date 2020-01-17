Общество
РБКBoeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
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Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором песен Григория Лепса
Куртуазный маньерист Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил РБК, что автором музыки к композиции выступил тогда еще кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
Футбол
Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини сравнил с мафией деятельность Международной федерации футбола (ФИФА) и Спортивного арбитражного суда (CAS).
Футбол
Виктор Гончаренко: «Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус»
Общество
Володин с активом Псковской области обсудит экономику региона
Володин в Псковской области встретится с активом региона.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
В Реутове девять человек госпитализировали с пищевым отравлением
В Реутове девять подопечных Балашихинского межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения были госпитализированы с признаками пищевого отравления.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца
Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
Политика
Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения мишени комплексом «Игла-С»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний новейшего переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С".
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Энергетика
В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Общество
Disney решила переименовать киностудию 20th Century Fox
Как отмечает CNN, киностудии переименуют для того, чтобы их названия не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, у которого Disney выкупил 20th Century Fox, Fox Searchlight в марте 2019 года за $71,3 млрд.
Гаджеты
Действительно космический смартфон. Oppo Find X2 может получиться одним из самых необычных смартфонов современности
Смартфон Oppo Find X вышел в 2018 году и был одним из самых необычных аппаратов на тот момент.
Экономика
Россия снова увеличила вложения в госбумаги США
Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
Политика
Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года
Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика