Общество
РБКBoeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
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Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Здоровье
На Украине сотни зубных врачей потеряют работу из-за закона 17-летней давности
На Украине в апреле 2020 года могут лишиться работы сотни зубных врачей, имеющих не высшее, а среднее образование.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Культура
Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Единоборства
Макгрегор получит $3 млн за бой с Серроне на турнире UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор заработает $3 млн за бой с американцем Дональдом Серроне, сообщает портал MMAFighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Энергетика
Армения обсуждает с «Газпромом» фиксированные цены на газ на 10 лет
Ереван ведет переговоры с "Газпром Армения", дочерней компанией "Газпрома", об установлении механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет.
Кино
HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году
Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО
В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова, которую в прошлом году заподозрили в алкоголизме, рассказала, что причиной ее нездоровой худобы является неизлечимая болезнь.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Хоккей
2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. «Детройт» потерпел третье поражение кряду.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Происшествия
Пропавших в Тверской области школьников нашли
Спорт
Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место
Как сообщила Вяльбе, в состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место вошли: у мужчин - Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин, у женщин - Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Культура
В Нью-Йорке прошел фестиваль «Үзгәреш җиле»
Сегодня ночью по московскому времени в главном зале знаменитого Карнеги-холла в Нью-Йорке прошел фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле» — Festival of Tatar Song Wind of Change.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Автоспорт
Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.