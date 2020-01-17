Общество

РБКРБКBoeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
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Самолёты Boeing 737 MAX получат новый софт

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Возвращение самолетов Boeing 737MAХ к полетам может быть отложено

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Акции Boeing снижаются на новостях о новой уязвимости в 737 MAX

Rambler News Serviceвчера в 14:22

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

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Обнаружены новые неполадки в ПО Boeing 737 MAX

РЕН ТВвчера в 14:37

Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX

РИА Новостивчера в 14:15

Reuters: в Boeing сообщили об обнаружении новой уязвимости в ПО лайнеров 737 MAX

ТАССвчера в 14:59
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