Общество
ТАССBoeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду. Как отмечается в документе, выпуск самолетов возобновлен на предприятии в городе Рентон (штат Вашингтон).
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Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Ruposters.ru 04:48
Общество
В США уволили женщину, ложно обвинившую чернокожего американца
Чернокожий американец, прогуливаясь по парку в Нью-Йорке сделал замечание белокожей женщине, которая выгуливала свою собаку без поводка, что запрещено правилами парка.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Общество
Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос
В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы.
Суть событий 11:10
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Общество
Где в Кузбассе выявили за сутки случаи коронавируса
По четыре случая зарегистрировано в Осинниках и Междуреченске, три новых случая в Кемерове и Гурьевском районе, по одному случаю в Анжеро-Судженске, Белове, Берёзовском и Новокузнецке.
ВашГород.ру вчера в 23:58
Футбол
Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Армия и оружие
Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 17:30
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы детских лагерей
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы детских лагерей в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 14:02
Хоккей
НХЛ возобновит сезон с плей-офф. В Кубке Стэнли сыграют 24 команды
Регулярный чемпионат завершен досрочно, однако в плей-офф сыграют не 16 команд (как обычно), а 24.
Советский спорт вчера в 16:44
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru 17:58
Происшествия
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей
Сотрудники полиции в Иркутске с помощью очевидцев задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве матери двоих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:19
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Здоровье
Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав
Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
Политика
В США подтвердили новые санкции против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение американской стороны ввести очередные санкции, направленные против реализации проекта "Северный поток-2".
Вестник Кавказа вчера в 15:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Космос
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 17:05
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
REGNUM 08:04
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08