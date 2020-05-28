с чего всё началось

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду. Как отмечается в документе, выпуск самолетов возобновлен на предприятии в городе Рентон (штат Вашингтон).

Общество В США уволили женщину, ложно обвинившую чернокожего американца Чернокожий американец, прогуливаясь по парку в Нью-Йорке сделал замечание белокожей женщине, которая выгуливала свою собаку без поводка, что запрещено правилами парка. 2

Политика Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. 1

Общество Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы. 328

Общество В Греции нашли способ защитить население от коронавируса С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. 46

Общество Где в Кузбассе выявили за сутки случаи коронавируса По четыре случая зарегистрировано в Осинниках и Междуреченске, три новых случая в Кемерове и Гурьевском районе, по одному случаю в Анжеро-Судженске, Белове, Берёзовском и Новокузнецке. 60

Футбол Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2» Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 608

Кино У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.

Происшествия В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей Сотрудники полиции в Иркутске с помощью очевидцев задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве матери двоих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 16

Общество Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона. 1

Здоровье В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. 369

Космос Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. 172

Политика В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике» Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии. 163