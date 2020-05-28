Общество

ТАССТАССBoeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду. Как отмечается в документе, выпуск самолетов возобновлен на предприятии в городе Рентон (штат Вашингтон).
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне (штат Вашингтон), говорится
 в опубликованном на ее сайте заявлении.
РБК19:37

Подробнее о событии

Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне

РБК19:37

Boeing возобновил производство самолёта 737 MAX

RT на русском19:37

Boeing объявил о возобновлении производства 737 MAX

Коммерсантъ18:14

Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений

Lenta.ru18:48

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

ТАСС18:43

Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

URA.Ru18:14

Компания Boeing возобновляет производство «опальных» 737 MAX

Московский Комсомолец18:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Ruposters.ru 04:48
1,1K
Общество

В США уволили женщину, ложно обвинившую чернокожего американца

Чернокожий американец, прогуливаясь по парку в Нью-Йорке сделал замечание белокожей женщине, которая выгуливала свою собаку без поводка, что запрещено правилами парка.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
2
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
250
Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
188
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
1
Общество

Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос

В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы.
Суть событий 11:10
328
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
46
Общество

Где в Кузбассе выявили за сутки случаи коронавируса

По четыре случая зарегистрировано в Осинниках и Междуреченске, три новых случая в Кемерове и Гурьевском районе, по одному случаю в Анжеро-Судженске, Белове, Берёзовском и Новокузнецке.
ВашГород.ру вчера в 23:58
60
Футбол

Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 17:30
12
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
6
Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
608
Кино

У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии

Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
4K
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,3K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы детских лагерей

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы детских лагерей в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 14:02
12
Хоккей

НХЛ возобновит сезон с плей-офф. В Кубке Стэнли сыграют 24 команды

Регулярный чемпионат завершен досрочно, однако в плей-офф сыграют не 16 команд (как обычно), а 24.
Советский спорт вчера в 16:44
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru 17:58
1
Происшествия

В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей

Сотрудники полиции в Иркутске с помощью очевидцев задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве матери двоих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:19
16
Общество

Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели

Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
1
Здоровье

Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав

Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
1,9K
Политика

В США подтвердили новые санкции против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение американской стороны ввести очередные санкции, направленные против реализации проекта "Северный поток-2".
Вестник Кавказа вчера в 15:25
1K
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
50
Энергетика

«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»

Lenta.ru 19:42
26
Здоровье

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
369
Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
13
Космос

Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 17:05
172
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
REGNUM 08:04
163
Общество

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
135
Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение пассажирских самолётов Boeing 737 средней дальности, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года. В конце января 2020 года сборка самолётов серии 737 MAX приостановлена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное