Общество
КоммерсантъBoeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года
Американская корпорация Boeing сообщила, что планирует вернуть самолеты модели 737 MAX к полету к июню-июлю 2020 года, передает Bloomberg. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не установило временных рамок для завершения работы над самолетом, отмечается в заявлении компании.
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Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти
Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
Политика
Представлены девять заместителей премьер-министра России
Представлены девять заместителей премьер-министра России.
Культура
Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу
На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Политика
Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Экономика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Кино
Объявлена дата выхода второго сезона «Видоизмененного углерода»
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.
Экономика
Сахалинская область сформировала пятилетнюю инвестиционную программу
Власти Сахалинской области намерены к 2025 году реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов.
Политика
Зюганов отреагировал на новый состав правительства
На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Авто
Седан Datsun on-DO получил обновлённый дизайн и стал дороже
У машины появились новые боковые зеркала с повторителями поворотов, а бамперы теперь окрашены в цвет кузова даже у седанов в базовой комплектации.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Гаджеты
Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G заметно подешевел
Смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G в рейтинге DxOMark сейчас занимает первое место как лучший камерофон в мире с рекордными 123 баллами.
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн в Дагестане
В спорткомплексе уточнили, что женские дни в бассейне закончились 21 января и их больше не будет.
Армия и оружие
Киевские силовики открыли минометный огонь по поселку Зайцево в ДНР
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.