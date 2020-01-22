Общество
КоммерсантъBoeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года
Американская корпорация Boeing сообщила, что планирует вернуть самолеты модели 737 MAX к полету к июню-июлю 2020 года, передает Bloomberg. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не установило временных рамок для завершения работы над самолетом, отмечается в заявлении компании.
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с чего всё началось
Во вторник Boeing Co. заявила, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возвращение 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года.РБКвчера в 18:06
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Общество
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Начать оформление документов на материнский капитал на первого ребёнка россияне смогут уже в марте-апреле 2020 года.
Общество
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Россия разработает РЛС для обнаружения малых беспилотников
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
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Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.