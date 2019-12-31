Общество
Вечерняя МоскваAirbus обогнал Boeing по производству самолетов
За год Airbus поставил 863 самолета, а Boeing на фоне проблем с моделью 737 MAX — только 345 лайнеров, что составляет менее половины от показателя 2018 года. Отмечается, что в октябре у Airbus возникли сложности на производстве. План поставок был сокращен на 2–3 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Airbus стал крупнейшим производителем самолетов с 2011 года
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:45
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Экономика
Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Энергетика
«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Общество
Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы
Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Футбол
«Боруссия» может продать Алькасера за 40 миллионов евро
По информации немецких СМИ, команда расстанется с испанцем в том случае, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Политика
Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Происшествия
На Боровой улице на пешехода упал горящий мужчина
Неизвестный упал прямо на женщину-пешехода 1967 года рождения. Отмечается, что личность мужчины не установлена.
Происшествия
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы.
Футбол
«Ливерпуль» интересуется двумя игроками «Норвича»
«Ливерпуль» обратил внимание на двух футболистов «Норвич Сити», сообщает Liverpool Echo со ссылкой на The Athletic.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Финансы
В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше
О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Гаджеты
Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE
Apple сумела создать вокруг смартфона настолько плотную атмосферу таинства и желания, что фанаты компания однозначно позволят яблочной корпорации установить очередной рекорд во время запуска нового недорогого iPhone.
Игры