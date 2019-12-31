Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваAirbus обогнал Boeing по производству самолетов

За год Airbus поставил 863 самолета, а Boeing на фоне проблем с моделью 737 MAX — только 345 лайнеров, что составляет менее половины от показателя 2018 года. Отмечается, что в октябре у Airbus возникли сложности на производстве. План поставок был сокращен на 2–3 процента.
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Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов

Коммерсантъвчера в 19:58

Reuters сообщил о потере Boeing лидерства среди поставщиков самолетов

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Airbus впервые за несколько лет обогнал Boeing по поставкам самолетов

Телеканал 360°вчера в 21:08

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News.ruвчера в 21:19

«Боинг» в минувшем году уступил лидерство европейской компании «Эйрбас» по количеству поставленных лайнеров

Эхо Москвы02:03

СМИ: Airbus превзошла Boeing по количеству выпущенных самолётов впервые с 2011 года

Life.ruвчера в 23:40
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Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
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В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

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Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
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Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
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Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
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В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
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ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

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Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

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Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

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О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
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Apple сумела создать вокруг смартфона настолько плотную атмосферу таинства и желания, что фанаты компания однозначно позволят яблочной корпорации установить очередной рекорд во время запуска нового недорогого iPhone.
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