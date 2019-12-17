Общество

РИА НовостиРИА НовостиBoeing приостановит производство лайнеров 737 MAX

Компания Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
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В понедельник компания может объявить о решении приостановить или сократить производство модели 737 MAX из-за неопределенности со сроками возвращения лайнера к коммерческому использованию, пишет
 The Wall Street Journal.
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