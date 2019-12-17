Общество
РИА НовостиBoeing приостановит производство лайнеров 737 MAX
Компания Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
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с чего всё началось
В понедельник компания может объявить о решении приостановить или сократить производство модели 737 MAX из-за неопределенности со сроками возвращения лайнера к коммерческому использованию, пишет The Wall Street Journal.Профиль04:25
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Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
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Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
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На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
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В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Экономика
Не нуждаемся в кредитовании: Украина может отказаться от кредита МВФ
После завершения новой трехлетней программы Украина сможет отказаться от необходимости в новых программах Международного валютного фонда (МВФ).
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Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО
Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.
Технологии
Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз
Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Политика
Соловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что у России в будущем, якобы, «заберут» часть территорий.
Футбол
Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу
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Правила долголетия назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс».
Общество
Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Футбол
Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»
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В американском внешнеполитическом ведомстве не считают, что встреча президента Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым могла как-то "испортить" отношения США и Украины.
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Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
Раньше россияне придерживались мнения, что новый автомобиль лучше покупать в январе.
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Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа
Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа Пользователи Интернета раскритиковали знаменитость.