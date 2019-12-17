с чего всё началось

Компания Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

Общество В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Политика Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Общество В Гидрометцентре рассказали о январской погоде Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.

Происшествия Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.

Технологии Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.

Общество Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.

Здоровье Правила долголетия назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.

Общество Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.