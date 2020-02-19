Общество
КоммерсантъBoeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
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с чего всё началось
Американская корпорация Boeing начала проверку более 400 новых самолетов после того, как в их топливных баках нашли мусор.Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой представителя компании Марка Дженкса.Газета.Ru00:16
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