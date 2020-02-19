с чего всё началось

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Общество Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Общество В Роструде рассказали о порядке оплаты предпраздничных выходных "Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы", - рассказали в Роструде.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Политика Великобритания решила фильтровать мигрантов через систему баллов По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, власти намерены прекратить свободное передвижение мигрантов и восстановить контроль над границами за счёт введения новой балльной системы.

Экономика Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.

Экономика Фонд семьи Евтушенкова купит у Metro немецкие гипермаркеты Real Люксембургская финансово-инвестиционная компания SCP Group, 49% в которой принадлежит АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, договорилась о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

Биатлон Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Футбол «Ротор» перевел двух игроков на индивидуальный график подготовки Оба игрока выведены из состава команды, участвующей на Кипре в Кубке ФНЛ, и занимаются на острове по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке.

Политика Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату Россия запросила внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации.