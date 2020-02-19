Общество
КоммерсантъBoeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
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Футбол
Смолов забил первый мяч в чемпионате Испании
Распечатав ворота мадридского "Реала" в матче 24-го тура чемпионата Испании российский форвард не просто открыл счет своим голам за "Сельту", но еще и заявил о себе как о грозной атакующей силе, с которой соперникам по одному из сильнейших первенств Европы теперь придется считаться.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Происшествия
Самолет «Нордавиа» сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
Музыка
Путин поздравил певца Юрия Антонова с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем – сегодня ему исполняется 75 лет.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем
Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Общество
Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry
После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Музыка
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как научиться распознавать уловки кибермошенников, сообщается на сайте организации.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления
Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Экономика
Кудрин оценил сделку по продаже акций Сбербанка
Сделка по продаже Банком России контрольного пакета акций Сбербанка Правительству РФ является разумной, а средства Фонда национального благосостояния обоснованным источником для оплаты акций.
Политика
Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Здоровье
Фонд требует извинений от чиновника, оскорбившего умершего ребенка
Фонд «Семьи СМА» просит советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова принести личные извинения за свои высказывания перед семьей Рукосуевых, в которой умер маленький ребенок.
Технологии
Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей
Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал владельцам смартфонов, как защититься от слежки и кражи данных.