Космос

Российская газетаРоссийская газетаBoeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
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 в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российского ЗАО «Орбита» в Воронеже.
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Дмитрий Рогозин
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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