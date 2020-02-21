с чего всё началось

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.

Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

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Общество СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».

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Авто Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости Свою роль в грядущей смене имиджа, безусловно, играет новая рама, у которой появится зона программируемой деформации, призванная поднять пассивную безопасность автомобиля до уровня «не ниже среднего».