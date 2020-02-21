с чего всё началось

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.

Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Общество Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».

Культура HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья» В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».

Здоровье Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.

Общество В России отменили норму выдачи молока «за вредность» Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $59 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.

Политика Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.

Происшествия На Ямале чиновника заподозрили в растрате 29 миллионов рублей Заместитель главы Надымского района ЯНАО стал подозреваемым в деле о растрате 29 миллионов рублей, которые муниципалитет выплатил организации за невыполненные в полном объеме работы по благоустройству, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.

Общество Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Авто В России продают «Оку» без пробега Нынешний владелец оценил ВАЗ-1111 «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 853 километра всего в 215 тысяч рублей.

Здоровье Россиянам разрешили пить энергетики Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.

Общество Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.

Гаджеты Apple «обернет» новый iPhone в экран Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.

Кино Дрю Бэрримор исполняется 45 лет 22 февраля своё 45-летие празднует американская актриса, продюсер и режиссёр Дрю Бэрримор. Она принадлежит к известной актёрской династии.