Космос
Российская газетаBoeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner
Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
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с чего всё началось
Как сообщается в Twitter корпорации, речь идет о силовых преобразователях напряжения, которые производятся на предприятии российского ЗАО «Орбита» в Воронеже.РБК01:26
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О производстве агрегатов для космического корабля Boeing в Воронеже рассказал Рогозин
Обозреватель Врнвчера в 08:53
Рогозин рассказал о производимых в Воронеже деталях для космического корабля Boeing
Вести Воронежвчера в 06:22
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