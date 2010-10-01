Экономика
Вести.RuBoeing рассматривает возможность крупного выпуска облигаций
Американский производитель самолетов может предложить инвесторам облигации в ближайшие дни, при условии, что рыночные условия будут благоприятными, сообщили источники. По их словам, точные сроки и размер предложения не определены.
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Boeing предлагает инвесторам облигации для привлечения средств на фоне кризиса
HotGeo29 апреля в 04:26
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой в главном храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:08
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о первых послаблениях самоизоляции
Как сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-из Рапространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по 2-3 человека и занятий спортом на свежем воздухе.
Вести.Ru 01:39
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия вчера в 17:43
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
REGNUM вчера в 03:55
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Происшествия
В Курской области пропал трехлетний мальчик
Известия 29 апреля в 16:07
Здоровье
Десять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт вчера в 02:32
Здоровье
В Севастополе выявлен новый случай заражения коронавирусом
В Севастополе новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у пациента горбольницы №9. Женщина переведена в инфекционную больницу.
Новый Севастополь 28 апреля в 06:08
Политика
Глава МИД Украины анонсировал полное прекращение огня в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал согласование новой даты полного прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru вчера в 10:35
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Из-за вспышки коронавируса в психинтернате возбуждено уголовное дело
Из-за вспышки коронавируса в селе Черкасское Вольского района возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Про Вольск 04:48
Общество
В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердилось рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН 04:04
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ 00:44
Экономика
Forbes (США): Россия, похоже, справится с нефтяным кризисом 2020 года (Forbes)
Россия переживет нынешний нефтяной кризис.
ИноСМИ 04:48
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом
Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 114 431.
RT на русском 04:06
Происшествия
Крымчанку с SARS-CoV-2 ждёт принудительная госпитализация
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус ещё у восьми жителей, таким образом в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
RT на русском вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева: «Не позволю растоптать мой аленький цветочек»
Никита Джигурда вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева в эфире Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 04:00