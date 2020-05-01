Коронавирус
Вести.RuBoeing рассматривает возможность крупного выпуска облигаций
Кэлхун сообщил инвесторам в понедельник, что Boeing должна будет занять больше денег в течение следующих шести месяцев. Он также предупредил акционеров, что не уверен, что компания возобновит выплату дивидендов в среднесрочной перспективе.
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Boeing предлагает инвесторам облигации для привлечения средств на фоне кризиса
HotGeo29 апреля в 04:26
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Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
RT на русском вчера в 18:43
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 06:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
В селах и деревнях Красноярского края снят режим самоизоляции
Губернатор Красноярского края Александр Усс своим указом снял ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, с населенных пунктов 14-и сельских районов и муниципальных округов.
Коммерсантъ Новосибирск 00:21
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты вчера в 13:02
Происшествия
Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери
Российский Диалог вчера в 12:15
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru вчера в 09:19
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
На контрагента поставщика оборудования для атомных подлодок завели дело
Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы) было возбуждено 24 марта в отношении неустановленного лица из руководства компании «АлБиКом», которая поставляла оборудование для чистых производственных помещений на стратегическом объекте концерна «Электроприбор», сказали собеседники РБК.
РБК 02:00
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
Единоборства
Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова
Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 18:24
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова
Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Фигурное катание
Евгению Медведеву требуют выгнать из Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева еще в начале апреля прилетела в Японию, где должно было пройти ледовое шоу.
Комсомольская правда вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Общество
Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом
«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС.
RT на русском вчера в 06:01
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Глава Роспотребнадзора выделила критерии для начала снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:14
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News вчера в 03:10
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Екатеринбурге
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия вчера в 04:23