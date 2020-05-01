Кэлхун сообщил инвесторам в понедельник, что Boeing должна будет занять больше денег в течение следующих шести месяцев. Он также предупредил акционеров, что не уверен, что компания возобновит выплату дивидендов в среднесрочной перспективе.

Общество В селах и деревнях Красноярского края снят режим самоизоляции Губернатор Красноярского края Александр Усс своим указом снял ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, с населенных пунктов 14-и сельских районов и муниципальных округов. 5

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 432

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 12

Гаджеты Цена iPhone 12 может начинаться от $649 Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру. 23

Политика На контрагента поставщика оборудования для атомных подлодок завели дело Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы) было возбуждено 24 марта в отношении неустановленного лица из руководства компании «АлБиКом», которая поставляла оборудование для чистых производственных помещений на стратегическом объекте концерна «Электроприбор», сказали собеседники РБК. 1

Политика Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 80

Единоборства Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова. 1

Общество Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко. 4

Политика Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 432

Фигурное катание Евгению Медведеву требуют выгнать из Японии Российская фигуристка Евгения Медведева еще в начале апреля прилетела в Японию, где должно было пройти ледовое шоу. 8

Общество Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом «Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС. 283

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,6K

Общество Глава Роспотребнадзора выделила критерии для начала снятия ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. 13

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 2

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 244