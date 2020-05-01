Коронавирус
REGNUMBoeing намерена выпустить облигации на $25 млрд
Вашингтон, 1 мая 2020, 02:32 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing намерена выпустить облигации на общую сумму $25 млрд для привлечения финансов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Boeing предлагает инвесторам облигации для привлечения средств на фоне кризиса
HotGeo29 апреля в 04:26
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Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
Общество
49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал, сколько может длиться инкубационный период заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 02:35
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
Общество
В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19
Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
Здоровье
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Шоу-бизнес
Глюкоза снялась в прозрачном плаще
Формально, на певице присутствует одежда - она позирует в плаще, вот только этот плащ полностью прозрачен.
Bimru.ru 29 апреля в 11:38
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия
В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:58
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Гаджеты
ASRock подготовила широкий ассортимент материнских плат на Intel Z490 для Comet Lake-S
Компания ASRock, как и другие крупные производители материнских плат, подготовила к выходу процессоров Comet Lake-S целый ряд новинок на системной логике Intel 400-й серии.
3DNews вчера в 09:46
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова
Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:17
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета 29 апреля в 20:37
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских вертолетов
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары вертолетов ВС Израиля по южной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Здоровье
Российские военные медики помогли вылечить 62 больных в Бергамо
Всего в полевом госпитале в Бергамо работают 8 врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ, в составе 32 российских военных врачей и медицинских сестёр.
REGNUM вчера в 23:45
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Экономика
Богатейшие россияне потеряли 46 миллиардов долларов с начала года
С начала года богатейшие предприниматели России потеряли около 46 миллионов долларов.
Комсомольская правда 02:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
Происшествия
В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет с семью людьми
Спасательный вертолет с семью людьми на борту, включая пациента, упал в горах в Южной Корее, сообщает телеканал YTN.
РИА Новости 01:37
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04