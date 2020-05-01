Вашингтон, 1 мая 2020, 02:32 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing намерена выпустить облигации на общую сумму $25 млрд для привлечения финансов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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