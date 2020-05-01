Американский производитель самолетов может предложить инвесторам облигации в ближайшие дни, при условии, что рыночные условия будут благоприятными, сообщили источники. По их словам, точные сроки и размер предложения не определены.

Общество Кузнецова назвала основные проблемы с удаленным обучением Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова перечислила основные проблемы, которые возникают во время удаленного обучения школьников во время самоизоляции.

Киберспорт Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году Valve отложила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что The International пройдет не раньше 2021 года.

Энергетика Власти США за месяц сократили нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки Снижение добычи природного ресурса в США за последний месяц достигло 8% и составило около 1 миллиона баррелей в сутки, сообщило управление энергетической информации (EIA) американского министерства энергетики. 1

Политика Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне. 25

Энергетика Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%). 2

Транспорт Мэр Новокузнецка прокомментировал забастовку маршрутчиков Сегодня утром, 30 апреля в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта не вышли более 100 автобусов. 55

Здоровье В Бурятии разрастаются очаги COVID-19, вспыхнувшие в Кижинге и на стройке в Сосновом Бору Как пояснили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора, основной прирост новых заражённых «дали» очаги, обнаруженные в городской больнице № 4 Улан-Удэ, а также в Кижингинском районе и на стройке в военном городке Сосновый бор, где ударными темпами возводят многофункциональный лечебный центр инфекционного типа. 1

Происшествия ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. 139

Кино Режиссер Гарет Эванс рассказал, каким мог бы быть фильм о Дефстроуке Британский режиссер Гарет Эванс («Рейд», «Апостол») поделился своим мнением о фильме по комиксам DC про Дефстроука.

Общество Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа. 11

Общество Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти. 48

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок. 97