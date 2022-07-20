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Boeing решил отказаться от поставок самолетов в Россию на ближайшие 20 лет

Американский авиастроительный концерн Boeing вычеркнул рынок России по поставкам своих самолетов на ближайшие 20 лет.
Газета.Ru
Boeing в своем ежегодном долгосрочном прогнозе по коммерческому рынку не ожидает каких-либо поставок самолетов в Россию в ближайшие 20 лет — до 2041 года.
Коммерсантъ
Глобальный план поставок Boeing сократил по сравнению с прошлым прогнозом почти на 5%, до 41,1 тыс. новых воздушных судов.
Коммерсантъ
К 2030 году более 80 % самолетов в России будут местного производства.
РИА ОмскИнформ

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