Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине.
По Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области было выпущено 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, 11 из них достигли цели, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
Минэнерго разработало проект постановления, в котором предлагается заставлять должников по счетам за электроэнергию оплачивать установку в своих домах умных счетчиков с дистанционным отключением, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, опубликованный в Telegram-канале «Советбезрынка».
«Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объём перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», — уточнили в Росавиации.