с чего всё началось

Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании. Как пояснили в Boeing, решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год.

Экономика Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Алсу показала стройные ноги в мини Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.

Авто Opel возобновила продажи в России Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

Технологии Побойся бота: как Telegram-деанонимайзер вычисляет преступников Telegram-деанонимайзер представлен в виде сети ботов, которые размещены в мессенджере и действуют там под видом реальных пользователей, их сообществ либо различных сервисов, использующихся для покупок в интернете и просмотра различного контента.

Наука Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Политика МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.

Общество Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).

Здоровье Президент России дал ряд поручений в сфере здравоохранения Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 31 октября 2019 года.

Космос SpaceX запустила ракету со спутником связи Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Экономика Якутские антимонопольщики выявили картель на 657 млн рублей В результате соглашения участники картеля заключили контракты с незначительным снижением начальных цен (до 1%) на аукционах, что позволило "Детский рядъ" победить в 17 торгах с заключением контрактов на общую сумму 410,5 миллионов рублей, "Энфа Трэйд" — в четырех торгах с контрактами сумму 157,4 миллионов рублей, "Альбатрос" — в пяти торгах с заключением контрактов на 89,7 миллионов рублей.

Происшествия Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.