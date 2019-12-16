Общество
РИА НовостиBoeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании. Как пояснили в Boeing, решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год.
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с чего всё началось
В понедельник компания может объявить о решении приостановить или сократить производство модели 737 MAX из-за неопределенности со сроками возвращения лайнера к коммерческому использованию, пишет The Wall Street Journal.Профиль04:25
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В компании Boeing приостанавливают выпуск самолетов 737 MAX с января 2020 года
Комсомольская правда20:20
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Космос
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