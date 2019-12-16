с чего всё началось

Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании. Как пояснили в Boeing, решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» поспорят за Акунью "Локомотив" включился в борьбу за полузащитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акунью, утверждают португальские СМИ.Интерес к 28-летнему хавбеку по-прежнему проявляют "Зенит" и "Наполи".

Происшествия В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Армия и оружие Горбачев уличил США в стремлении к военному превосходству «В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — приводит ТАСС цитату из его интервью японской газете Asahi.

Армия и оружие Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.

Футбол Джикия отреагировал на заявление Запашного Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, не стал отвечать Запашному. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.

Политика Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Армия и оружие Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.

Политика Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.

Происшествия В Забайкалье следователи ищут очевидцев убийства Следователи просят жителей посёлка Дарасун, обладающих информацией о совершении в отношении мужчины преступления, с просьбой обратиться к следователю по телефонам: 8(30-22) 32-09-71, 8(914) 507-49-89 или обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю в Чите.