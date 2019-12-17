Общество
Газета.RuBoeing заявила о приостановке производства самолетов 737 MAX
Как стало известно, Boeing приостанавливает выпуск этих самолетов с января. "Так как сертификация переносится на 2020 год", - говорится в заявлении компании. При этом Boeing не уведомил, когда производство 737 MAX будет возобновлено.
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с чего всё началось
В понедельник компания может объявить о решении приостановить или сократить производство модели 737 MAX из-за неопределенности со сроками возвращения лайнера к коммерческому использованию, пишет The Wall Street Journal.Профильвчера в 04:25
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Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Политика
Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Экономика
Производитель Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Происшествия
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Происшествия
В ДТП с автобусом Херсон-Москва в Черниговской области погибли три человека, 15 пострадали
В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Черниговской области погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Политика
Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
Политика
CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Технологии
Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение
Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Армия и оружие
Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Музыка
Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова
Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Экономика
Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля
Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
Политика
«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения
Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Политика
Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями США стремятся к одностороннему военному превосходству, однако, по мнению политика, такая цель опасна и недостижима.
Общество
На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо
Жители острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) вторую неделю не могут заправить свои автомобили, так как на всех автозаправочных станциях закончилось топливо из-за отмены поставок по метеоусловиям.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.